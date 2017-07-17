17.07.2017 09:34:01

PYD'yi Türkiye korkusu sardı!

Afrin harekatı için hazırlıklarını sürdüren Türkiye, sınıra askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Ankara’nın bu hamlesine karşı koymak için YPG, Afrin’e zorunlu göç başlattı.

IŞİD ve YPG'yi sınırlarından temizlemek için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan TSK ve ÖSO güçleri ikinci bir operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Önceki gün TSK tarafından Kilis sınırına yeni bir askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Suriye'nin Halep kentine bağlı YPG kontrolündeki Afrin'in sınır komşusu Kilis'e gönderilen 7 obüs ve tank taşıyan çekiciler ile içerisinde askeri personel bulunan konvoy sınır hattına ulaştı. Hatay'ya da komşu olan Afrin'de, tehdit içeren noktalara yönelik başlatılması beklenen operasyon öncesinde ise bölgede yeni gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

Karar Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 70 bin nüfuslu Afrin'de yeni bir göç hareketi başladı. YPG'nin özellikle Afrin'in merkezini korumak için ilçe merkezinin etrafındaki köylerde yaşayan çok sayıda sivil halkı ilçe merkezine yönlendirdiği öğrenildi.

Örgütün, bu köylerde de yığınak yapmaya başladığı ileri sürüldü. Diğer yandan Suriye'de yaşanan iç savaştan önce farklı etnik grupların da yaşadığı Afrin'deki toplam nüfusun 170 bin olduğu ve bu sayısının savaşın başlamasıyla gittikçe düştüğü kaydedildi.

Öte yandan TSK'nın 24 Ağustos 2016'da başlattığı ve 216 gün süren Fırat Kalkanı Herakatı'nda 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirilirken bu süre zarfında 600 Özgür Suriye Ordusu mensubu ile 67 Türk askeri şeht olmuştu. Başarılı geçen hareket boyunca Cerablus dahil olmak üzere 2 bin 15 kilometre karelik alan terör unsurlarından temizlenmişti.