27.01.2017 17:09:51

PYD, Rusya'nın Suriye anayasa taslağından memnun

PYD'den 'Rusya'nın Suriye anayasası taslağı iyi bir adımdır' açıklaması yapıldı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) Politbüro üyesi ve ENKS yöneticisi Müslim Mıhemed, ile PYD Avrupa sorumlusu Zuhat Kobani taslağın olumlu bir adım adım olduğunu söyledi.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan isimlerden Zuhat Kobani "Taslağa sadece Kürtçe açısından bakmıyoruz. Bizim projemiz daha farklıdır. Bizim projeye göre bütün toplumun iradesi alınmalı. Bize göre eski Suriye ile bu yapılan değişiklikler bir adımdır. İyi bir adımdır. Takdir ediyoruz. Kim Suriye'de siyasi çözümü geliştirirse biz destekleriz" dedi.

RUSYA'NIN TASLAK METNİNDE ÖZERKLİK AYRINTILARI

Anayasa taslağında, Arapça'nın Suriye'nin resmi dili olduğu fakat ülke içerisindeki özerk Kürt yönetim organlarının Arapça ve Kürtçe'yi eşit düzeyde kullanacağına ilişkin bir madde de bulunuyor.



Taslakla ilgili üç ayrı haber ajansından ayrıntılar sızdırıldı:



TASLAK METNE DAİR AYRINTILAR 1 (TIKLAYINIZ)



TASLAK METNE DAİR AYRINTILAR 2 (TIKLAYINIZ)



TASLAK METNE DAİR AYRINTILAR 3 (TIKLAYINIZ)



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