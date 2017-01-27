SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
PYD'liler Suriyeli sivillere ateş açtı: 7 ölü, 3 yaralı
27.01.2017 08:48:40

PYD'liler Suriyeli sivillere ateş açtı: 7 ölü, 3 yaralı

Suriye'de köylerine dönmek isteyen sivillere PYD unsurlarınca ateş açıldı, 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Suriye'de köylerine dönmek isteyen sivillere PYD unsurlarınca ateş açıldı, 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Şiyuk Köyü'nü DEAŞ'tan koruyacaklarını söyleyen PYD unsurlarına terk ederek Cerablus'a yerleşen Suriyeli siviller, bölgede DEAŞ tehdidinin kalmadığını ileri sürerek 25 Ocak 2017 günü saat 13.30'da köylerine geri dönmek istediklerini beyan etti. Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 100 köylü, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında toplandı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, protestoya devam ederek daha önce PYD tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Ellerindeki Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayraklarıyla PYD karşıtı protestolarını sürdüren köylülere, saat 15.30 sıralarında köprünün doğu ayağındaki An Nasiriyah bölgesinde bulunan PYD unsurlarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Üzerlerine ateş açılması üzerine bölgeyi terk eden köylüler, Cerablus merkezine döndü. Yaralılar Cerablus'ta tedavi altına alındı.

(Caner Ünver/İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

ABD'nin Meksika duvarı planı
ABD'nin Meksika duvarı planı
ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin arasına örülecek duvar için Meksika'ya fatura çıkardı...
27.01.2017 01:00:04
Maçka Parkı'nda nöbet
Maçka Parkı'nda nöbet
Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'ni protesto eden bir grup nöbet tutuyor...
27.01.2017 00:56:08
Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli muhalif gruplar ile ŞFC arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde çatışmalar çıktı...
27.01.2017 00:36:12
Suriye'de insani yardım izni kısıtlandı
Suriye'de insani yardım izni kısıtlandı
BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, 'Suriye'ye insani erişim izni 2 aşamadan 10 aşamaya çıktı' dedi...
27.01.2017 00:32:52
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi...
27.01.2017 00:30:21
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım' dedi...
27.01.2017 00:28:19
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, 'Rum tarafı sahiplilik peşinde koştukça Kıbrıs'ta çözüm olmaz' dedi...
27.01.2017 00:26:03
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları