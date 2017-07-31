31.07.2017 18:44:19

PYD kendi haber ajansını yalanladı: Türk askeri Ayn El Arab'a girmedi

PKK/PYD'ye yakın Fırat Haber Ajansı, Türk askerinin Ayn El Arab (Kobani)'a girdiğini iddia etmişti. Bugün ise PYD'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri Yöneticisi Rezan Hiddo, haberi yalanladı. Hiddo 'Bu bilgi doğru değil. Türk ordusunun Kobani'deki köylere girmedi' dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı (ANF), dün akşam saatlerinde İngilizce sayfasından TSK'nın Ayn El Arab (Kobani)'a girdiğini iddia etti. Haber, kısa sürede PKK destekçisi kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Haberi ANF'nin Twitter hesabından RT eden bir isim de PYD Lideri Salih Müslim oldu.

KENDİLERİ YALANLADI!

Fakat bugün Rus Haber Ajansı Sputnik'e konuşan Demokratik Suriye Güçleri Yöneticisi Rezan Hiddo, "Bu bilgi doğru değil. Türk ordusunun Kobani'deki köylere girmediğini doğrulayabilirim. Söz konusu bilgiyi bazı basın kuruluşları yaydı ancak bu doğru değil" dedi.

Haberde, söz konusu iddiayı "Hawar News" isimli haber ajansının dillendirdiği yazıldı. Fakat ANF, haberinde "Hawar News"i kaynak vermemişti.

GÜÇ MÜCADELESİ Mİ?

PYD'nin kendisine yakınlığı ile bilinen ANF'nin haberini yalanlaması ise olayın örgüt içerisindeki güç çekişmeleri ile ilgili olup olmadığı sorularını akıllara getirdi.