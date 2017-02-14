14.02.2017 17:02:36

PYD'den Türkiye ve ÖSO'ya tehdit: Menbiç'e gelmeyin

DMS Başkanı Ehmed, Türkiye ve ÖSO güçlerinin El Bab'dan sonra Menbiç'e yönelmesi ihtimali olduğunu söyledi. Ehmed, 'Kabul etmeyiz. Saldırırlarsa, direnişle karşılaşırlar' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



PYD, YPG ve Demokratik Suriye Güçleri'nin de bağlı olduğu Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eş Başkanı İlham Ehmed, Sputnik'e konuştu.



Ehmed, şunları söyledi:



"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşan bir yönetimi direkt hedef alıyor. Türkiye açıkça söylüyor, 'nerede Kürt varsa oraya müdahale ederiz' diyor. Bütün herkese, kamuoyuna da IŞİD ile mücadeleyi gerekçe gösteriyor. Menbiç'te IŞİD yoktur. Türkiye diyor ki, El Bab'dan sonra Menbiç ve Afrin'e saldırırım. Türkiye'nin amacı bölgede istikrarın olmamasıdır. İnsanların birbirinden korkmasını sağlamaktır. İstikrarın olmaması, bölgede gerçek bir sistemin yaşam bulmaması için uğraşıyor. Türkiye, Menbiç veya başka yerleri alarak tüm Suriye'yi kontrol altına almak istiyor. Suriye'deki yönetimde karar sahibi olmak istiyor. Kendini öyle görüyor. Bundan dolayı her yere müdahale ediyor. Destek de istiyor. ABD ve Rusya'dan destek istiyor. Tepki çok açıktır. Menbiç Meclisi'nin açıklamaları oluyor saldırıyı kabul etmeyecekleri yönünde. Menbiç halkı da kabul etmeyecektir. Direnişe geçer."

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