11.05.2017 19:07:41

PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı

Kilis'in karşı tarafında yer alan PYD'nin kontrolündeki bölgeye Rus bayrağı çekildi.

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı.

PYD'Yİ KORUMAK İÇİN RUS BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden çıplak gözle de görülebiliyor. Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.

PUTİN GÜVENCE VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya ziyaret etmiş ve Putin'e Rus askerlerinin PYD'lilerin görüntülerini verdiği söylemişti. Putin ise “PYD'ye ve PKK'ya silahlarımız verilemez” güvencesi vermişti.