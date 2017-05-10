10.05.2017 16:26:14

PYD, Barzani'nin ofisini kapattı

Suriye'de Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin ofisi kapatıldı.

PYD'nin elinde bulunan Rojava bölgesindeki yerel güvenlik birimi 'Rojava Özerk Yönetimi Asayişi', Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakın olan "Suriye Kürt Ulusal Konseyi"nin (ENKS) Kamışlı ofisini kapattı.

IKBY'nin başkenti Erbil merkezli Rudaw'a konuşan ENKS'den bir kaynak, "Rojava Özerk Yönetimi Asayişi'ne bağlı bir grup Kamışlo ofisimizi kapattı" dedi. Kaynak, "Asayiş mensupları 11 üyemizi de gözaltına aldı" diye konuştu.

'Rojava Özerk Yönetimi Asayişi', önceki ENKS ofislerini kapatma gerekçesinde, ofislerin resmi çalışma iznine sahip olmamasını ileri sürmüştü. 'Rojava Özerk Yönetimi Asayişi' yaptığı açıklamada, resmi bir izin olmadan hiçbir parti bürosunun çalışamayacağını ve yeni büro açamayacağını açıklamıştı. ENKS ise, 'Özerk Yönetimin' verdiği kararı tanımadıklarını ve yerine getirmiyeceklerini belirtmişti.