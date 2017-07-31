31.07.2017 13:42:54

PYD, Afrin oyununu Ayn El-Arab için mi oynuyor?

ِAkşam saatlerinde PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı, TSK'nın Ayn El Arab'a (Kobani) girdiğini iddia etti. Söz konusu haber kısa sürede PKK destekçisi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve PYD Lideri Salih Müslim de haberi Twitter hesabından RT etti. Olay ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama gelmezden akıllara o haber geldi: 'Köyleri bombalayalım. Türkiye yaptı deriz'

TIMETURK | HABER MERKEZİ

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı (ANF), dün akşam saatlerinde İngilizce sayfasından bir haber servis etti. Haberde TSK'nın Ayn El Arab (Kobani)'ye girdiğini iddia eden Ajansın haberi kısa sürede PKK destekçisi kullanıcılar tarafından paylaşıldı.



Haberi ANF'nin Twitter hesabından RT eden bir isim de PYD Lideri Salih Müslim oldu.



TSK'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya yönelik açıklama yapılmazken, bölgedeki diğer ajanslardan da herhangi bir haber geçilmedi.



O HABERİ HATIRLATTI!



Ajansın, Türk resmi makamlarından bu yönde bir açıklama gelmemesine rağmen TSK'nın Ayn el-Arab'a girdiği yönündeki iddiası akıllara 13 Temmuz 2017 tarihli bir haberi getirdi. Yeni Şafak'ın yayınladığı "Köyleri bombalayalım. Türkiye yaptı deriz" başlıklı haberde Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri müdahale ihtimali konuşulurken PKK/PYD'nin Afrin, Kamışlı ve Ayn el Arab merkezli toplantılar yaparak kendisine destek veren derneklerle biraraya geldiği ve “Köyleri bombalayarak, sivil katliam var, deyin. Katliamı Türk askeri yapıyormuş gibi yayınlayın” talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Habere göre Kamışlı toplantısında bazı Avrupalı insani yardım kuruluşları da vardı. Toplantılara katılan STK'lar şöyle sıralanmıştı:

Suriyeli Kürt Kadınlar Birliği, Roj Çevre Koruma Merkezi, Kürt İnsan Hakları Derneği, Şaziya Çarçiraye Kültür Enstitüsü, Çocuk ve Genç Kızlar Derneği, Mandela'nın Evi Derneği 8 Mandela House, Roşin Bedirhan Derneği, Umut İzi Derneği, Demokratik Kürdistanlı Öğrenciler Derneği, Belsam Sağlık Eğitim Merkezi, Kalkınma ve Sivil Faaliyet Derneği ve Özgür Kürt Kadını Derneği