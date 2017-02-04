04.02.2017 12:50:27

Pütürge Belediye Başkanı Polat'tan referandum çağrısı

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat 'Çalışmak için istikrar ve güçlü bir yönetim şart' dedi.

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Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat "Çalışmak için istikrar ve güçlü bir yönetim şart" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Polat, Malatya'nın en köklü ilçelerinden biri olmasına rağmen alt ve üst yapı sorunlarıyla boğuşan Pütürge'de, bir dizi önemli projeye imza attıklarını söyleyerek, referandumda evet oyu kullanılması için çağrıda bulundu. Ülke yönetiminin referandumla daha da güçlü hale geleceğini söyleyen Başkan Polat, "Çalışmak için istikrar ve güçlü bir yönetim şart. Ülke yönetimimizi referandumda daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız 'evet' mührünü vurmalı. Türkiye dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesi arasında girmeli" dedi."Projeler İstikrarla Olur "Pütürge'de görevi devraldıktan sonra yaptıkları projeleri anlatan Başkan Polat, "İlçemizi derhal kalkındırmak, geliştirmek gerekiyordu. Birçok temel alanda sıkıntılar vardı, bunların başında ulaşımla ilgili sorunları çözmek gerekiyordu. Burası kuzeydoğu Anadolu fay hattı üzerindedir buranın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Gerek içme gerek sulama suyu konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ciddi bir altyapı sorunu da vardı. Bu sorunlarla ilgili gerekli adımlar süratli bir şekilde atıldı. En hayati olan gölet barajlar transit bir yol ve tüneldi" şeklinde konuştu."Referandumda evet"Pütürge için proje çalışmalarının başladığını müjdeleyen Başkan Polat, ilçenin bu tip projelerle çıkmaz sokaktan kurtulacağını söyledi. Gelişme ve ilerleme adına atılacak adımların ancak güçlü bir hükümet, lider, istikrar ve ekonomiyle olacağını vurgulayan Polat, "Biz hala bu çağda darbe ürünü olan bir anayasayla yönetiliyoruz. Bu anayasanın kaldırılarak yeni bir toplum sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Yeni sistem bize çağdaş bir toplum sistemini getiriyor. 100 yıl önce dünyada ilk 10'a giren, dünyayı temsil eden ülkeler arasındaydı Osmanlı Devleti. Beylikleri vardı, yani modern çağa uyarlarsak federatif yapıları vardı, benzeri bir başkanlık sistemiydi. Mustafa Kemal ve arkadaşları yeni bir yol açtılar Batı'da da uygulanan parlamenter sistemi getirdiler. Parlamenter sistem 100 yıl dayanabildi çünkü bu bize dar geliyor. Biz imparatorluk bakiyesiyiz, geniş bir aile ve geniş bir topluluğuz. Hükümetimiz 18 maddelik bir anayasa çalışması yaptı. Nisan ayında halkımızın önüne gelecek. Yepyeni bir yasayla, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemizin idari sistemine çeki düzen verilecek. Ülkemiz hızlı karar alan bir noktaya ulaşacak. İlk 10'a giren ülkeler var ya onları yakalayacağız" açıklamalarında bulundu."Halkımız bizi mahcup etmez "Yürütmenin üç başlı olduğunu söyleyen Başkan Polat, "Yürütmeye bakalım üç başlı, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu sorumludur. İşte burada 18-20 tane hükümetle yönetilmemiz gerekirken cumhuriyetten bu yana yıllarca koalisyonla yönetilmiş bir ülkeyiz. AK Parti yola çıktığı günden bu yana halkının teveccühünü kazanmış ve mahcubiyet oluşturmamıştır. Allah'ın izniyle gelecek referandumda sizler bizi mahcup etmeyeceksiniz. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız da sizi mahcup etmeyecek. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yerimizi alacağız" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Polat, "Referandum çalışmaları kapsamında MADEF, MASTOB gibi kuruluşlarda 4 seminer verdim. Yeni anayasa ve başkanlık sisteminin özelliklerini anlattım. Pütürge'nin mevcut sorunları çözmek için AK Parti hükümeti başta olmak üzere, katkı sunan bakanımız, genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimiz, belediye başkanımız ve halkımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.