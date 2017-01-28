29.01.2017 00:55:12

Putin ve Trump telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Görüşmeyi basına Kremlin duyurdu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın aktardığı açıklamaya göre, Trump ve Putin ilk telefon görüşmelerinde, Moskova-Washington ilişkilerini "Yapıcılık, eşitlik ve karşılıklı yarar" temeline dayanarak geliştirmek için iş birliğine istekli olduklarını dile getirdi.



NELER KONUŞULDU?

Görüşmede, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durum, İran'ın nükleer programı, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi, tüm bu konularda ortaklık ilişkisi kurulması yönünde mutabık kalındı.

İki lider ayrıca, IŞİD ve diğer uluslararası terör örgütleri ile mücadelede gerçek bir koordinasyon kurulması konusunda ortak fikir beyan etti.



YÜZ YÜZE GÖRÜŞME AYARLANACAK

Açıklamada, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin zamanı ve yerinin belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verileceği kaydedildi.



KREMLİN: OLUMLUYDU

Kremlin açıklamasında, Trump'ın ABD Başkanı olarak Putin ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı.

TURMP NE DEMİŞTİ?

Cuma günü Putin ile ilişkiler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Umarım muhteşem bir ilişkimiz olur. Bu mümkündür. Bu işin yürümemesi de muhtemel. Neler olacağını göreceğiz" demişti.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Putin, ABD'nin Rusya'ya yaptırımları kaldırmak için 'zamanın henüz çok erken' olduğunu da söylemişti.

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