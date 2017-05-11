11.05.2017 15:04:50

Putin ve Abbas, Beytüllahim'de spor-kültür merkezinin açılışını yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, video bağlantısı ile Beytüllahim'de spor ve kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, video bağlantısı ile Beytüllahim'de spor ve kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Soçi'de bir araya geldi. İki lider, video bağlantısı ile Beytüllahim'de spor ve kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Merkez, Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Filistin halkına hediye olarak inşa edildi. Mahmud Abbas açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, Filistin sorununun Rusya'nın desteği olmadan çözülemeyeceğini dile getirdi. "Rusya Bağımsız Filistin Devletinin 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'te bulunan başkenti ile kurulmasını destekliyor" diyen Abbas, bütün uluslararası görüşmelerde Rusya'nın bu yaklaşımını diğer ülkelerle paylaştığını dile getirdi.Spor ve kültür merkezi, Rusya tarafından devlet bütçesi kullanılmadan çeşitli kurumların yardımları ile inşa edildi. Spor-Kültür Merkezi Beytüllahim'de 2012 yılında Rusya Devlet Başkanının ziyareti için adlandırılan Putin sokağında bulunuyor. 3 binalı merkezde Rusya'dan gelen müzisyenler, koreograflar, judo antrenörleri, Rus öğretmenler tarafından dersler verilecek.