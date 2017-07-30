30.07.2017 17:17:42

Putin: Rus Donanması, 30 savaş gemisi alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasına bu yıl 30 yeni savaş gemisinin ilave edileceğini bildirdi.

Putin, Rus Donanma Günü vesilesiyle bugün St. Petersburg kentinde düzenlenen resepsiyonda, yerel sanayi ve bilimin yardımıyla ulusal savunmayı güçlendirme çalışmalarının başarıyla ilerlediğini belirterek, donanmaya modern gemilerin sağlandığını kaydetti. Sputnik'in haberine göre Rus lider, geçen yıl donanmaya 24 savaş gemisi, 2 denizaltı ve 1 ikmal gemisinin sağlandığını hatırlattı.



Putin, "Bu yıl, 30 geminin daha hizmete sunulması planlanıyor. Donanmamızın, modern silahların oranını ve savaş gemilerinin kalitesini artırma yönündeki diğer planlarına sıkıca uyacağız" dedi.