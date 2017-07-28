Puşkov: ABD'nin yaptırımları savaş niteliğindeydi
ABD Senatosu'nun Rusya'ya yaptırımları öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, 'Senato, Moskova'ya siyasi savaş açtı' yorumunu yaptı.
Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov ABD Senatosu'nun Rusya'ya yaptırımları öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi. Puşkov, değerlendirmesinde 'Senato, Moskova'ya siyasi savaş açtı' yorumunu yaptı.
"SİYASİ SAVAŞ İLANIDIR"
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Puşkov, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yaptırımları coşkuyla destekleyen ABD Senatosu, yaptırımların sonuçlarından endişe etmediklerini gösterdi. Bu, sağduyusunu kaybeden bir büyük devletin siyasi savaş ilanıdır."
Дружно поддержав новые санкции, сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политич.войны. Теряющая разум сверхдержава— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 Temmuz 2017
ABD'li siyasetçiler, dünkü oylamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşmıştı.