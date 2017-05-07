08.05.2017 11:04:10

Pursaklarlı kadınlar okuyor, geziyor, öğreniyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde açılan kurslarla mesleki eğitimlerini devam ettiren kadınlar, katıldıkları kültür gezileriyle de Türkiye'nin güzelliklerini yerinde görüp öğreniyor.

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde açılan kurslarla mesleki eğitimlerini devam ettiren kadınlar, katıldıkları kültür gezileriyle de Türkiye'nin güzelliklerini yerinde görüp öğreniyor.Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evleri ilçe sakinlerine mutlu yaşam sunmaya devam ediyor. Birbirinden önemli kursların yer aldığı hanım evlerinde kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kadınlar sağlıklı ve mutlu yaşam sürüyor. Arapça, Osmanlıca, İngilizce, diksiyon, bilgisayar, tezhip, nakış, ebru gibi çok sayıda kursun verildiği hanım evlerinde kadınlar, mesleki eğitimlerini devam ettirerek MEB onaylı sertifika alıp meslek sahibi oluyor.Kursların yanı sıra bir taraftan da kültür gezilerine katılan kadınlar, Türkiye'nin güzelliklerini yerinde görme imkanı buluyor. Bu kapsamda Ayyıldız Hanım Evinde Arapça kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Kültür gezileri kapsamında da Konya ve Afyon'u ziyaret eden hanımlar, buraların tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini yerinde görüp öğrendi. Belediyenin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendiren kadınlar, hayatlarına sağlık ve mutluluk katıyor.