06.02.2017 10:33:44

Pursaklar, Gümüşhane'yi 3-1'le geçti

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda 19'üncü hafta karşı karşıya geldiği Gümüşhane Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puanını 40'a yükseltti.

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Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda 19'üncü hafta karşı karşıya geldiği Gümüşhane Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puanını 40'a yükseltti.Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Başkent temsilcisi Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligdeki başarısını galibiyetle sürdürüyor. 19. hafta Gümüşhane Gençlerbirliği'ni misafir eden Pursaklar, zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Üst üste gelen sayılarla ilk iki seti 25-19, 25-23 kazanan Pursaklar, üçüncü seti 24-26 ile rakibine kaptırdı. Dördüncü sette yeniden sahneye çıkan Pursaklar Voleybol Takımı, 25-21'le galibiyeti getiren seti aldı. Her geçen gün performanslarıyla göz dolduran Pursaklar'ın Sultanları, 8 Şubat'ta Bolu deplasmanında Bolu Belediyespor'la mücadele edecek. Pursaklar Kapalı Spor Solu'nda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 20'inci haftayı da galibiyetle geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.