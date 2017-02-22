22.02.2017 10:04:07

Pursaklar Belediyesi Hocalı şehitlerini andı

Pursaklar Belediyesi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliğiyle düzenlenen 'Hocalı Katliamı ve Adalet Arayışı' konulu panelde Hocalı şehitleri anıldı. Panelde konuşan Azeri Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva 'Hocalı'da öyle dehşetli bir soykırım yaşandı ki bunun adı katliam olamazdı' dedi.

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Pursaklar Belediyesi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliğiyle düzenlenen "Hocalı Katliamı ve Adalet Arayışı" konulu panelde Hocalı şehitleri anıldı. Panelde konuşan Azeri Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva "Hocalı'da öyle dehşetli bir soykırım yaşandı ki bunun adı katliam olamazdı" dedi.Pursaklar Belediyesi Abdürrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Hocalı Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle bir panel düzenlendi. Hocalı şehitlerinin anıldığı panele Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, EkoAvrasya Derneği Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan devlet sanatçısı, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.Panelde konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Rabbim yüce kitabında, 'İnananlar kardeştir' der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım Azeri kardeşlerimizi yanımızda gördük. Bizler de Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.Panelin konuşmacısı olan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva yaptığı konuşmada Hocalı katliamını yapanların hala adalet karşısına çıkmadığını eleştirerek, "Hocalı'nın acısı 25 yıldır devam ediyor. Adaletin yerini bulmasını beklemeyeceğiz bunu birlikte başaracağız. Gözyaşlarını dindirmek için birbirimize daha çok destek olmalıyız" diye konuştu."Bugün Türkiye'nin daha çok yanında olmalıyız"Ermenilerin bütün dünyanın gözü önünde Hocalı katliamını gerçekleştirmesine rağmen hala adalet karşısında hesap vermediklerinin altını çizen Paşayeva, "Empati kuralım, 25 yıl kendi anne-babamızın, çocuğumuzun kabrini ziyaret edememek nasıl bir acıdır ve Hocalılıların bu acısı hala devam etmektedir" şeklinde konuştu.Uluslararası kamuoyunun Azerbaycan'a destek vermediğini kaydeden Ganire Paşayeva, konuşmasında şunları ifade etti:"Bizler Türk-Müslüman olduğumuz için destek vermiyorlar. Avrupa'da insan hakları diye bağıranlar, insan hakları gerekçesiyle terör örgütleri desteklerini utanmadan savunanlar, bir milyon insanın haklarını görmezden geliyorlar. Tıpkı terörle mücadelede Türkiye'ye yaptıkları gibi. Dün Azerbaycan'da yaptıklarını bugün terör örgütleri ile Türkiye'de yapmaya çalışıyor. Bugün Türkiye'nin daha çok yanında olmalıyız. Bu kaleyi zayıflatmaya çalışıyorlar. Yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimini hepimiz gördük. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve EkoAvrasya Derneği Başkanı Hikmet Eren de yaptığı konuşmada böyle bir programa ev sahipliği yapan Pursaklar Belediyesine teşekkür etti.