17.02.2017 21:59:31

Püren: 'Eksik olmamıza rağmen 1 puan almak sevindirici'

Samsunspor Yardımcı Antrenörü İlker Püren, 'Berabere kalmak görünüşte mutsuz etse de bir kişi eksik kalmamıza rağmen beraberliği yakalamamız sevindiricidir' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsunspor Yardımcı Antrenörü İlker Püren, "Berabere kalmak görünüşte mutsuz etse de bir kişi eksik kalmamıza rağmen beraberliği yakalamamız sevindiricidir" dedi.Teknik Direktör Osman Özköylü'nün 3 maçlık cezası yüzünden takımın başında maça çıkan Püren, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mersin İdmanyurdu maçına 3 puan için çıktıklarını ancak saha içinde hiç beklemedikleri durumlarla karşı karşıya kaldık. Ousmane N'Diaye'nin kırmızı kart görmesinin oyun planlarımızı tamamen değiştirdi. Berabere kalmak görünüşte mutsuz etse de bir kişi eksik kalmamıza rağmen beraberliği yakalamamız sevindiricidir. Haftalardır iyi oynuyoruz. Bunu bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. Tabii bunun ufak tefek psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. 1-0 geriye düştükten sonra ve 1 kişi eksikken aslında çok daha iyi oyun ortaya koyduk. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Bundan sonraki maçlarda 11-11 iken o riskleri alıp, çok daha pozitif ve kaliteli oyun ortaya koyacağız. İlerleyen haftalarda peş peşe 3 veya 4 maç kazanmamız halinde psikolojik sorun bitecek ve çok daha rahat oyun ortaya koyabileceğiz. 13 maç daha var hepsine talibiz" diye konuştu.