28.02.2017 14:42:34

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan PTT Kadınlar Türkiye Kupası öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, İzmirli basketbolseverlerin yarın başlayacak turnuvayı takip edeceğine inandığını söyledi.

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İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan PTT Kadınlar Türkiye Kupası öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, İzmirli basketbolseverlerin yarın başlayacak turnuvayı takip edeceğine inandığını söyledi.İzmir'in ev sahipliğinde 1-4 Mart tarihleri arasında organize edilecek PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın basın toplantısı bugün maçların oynanacağı Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bellona AGÜ, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin mücadele edeceği kupanın tanıtım toplantısında konuşan TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, "1-4 Mart birbirinden başarılı 8 takımın kıyasıya mücadelesi olacak. İzmir'in basketbola ilgisini hepimiz biliyoruz. İzmirli basketbolseverler turnuvayı takip edecektir. 8 takıma da başarılar diliyorum" dedi.Kadınlar Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ise organizasyonun Bornova'da oynanmasından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ve yöneticilere teşekkür etti.Çeyrek final programıPTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak çeyrek final maçları ise saat 13.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi - Bellona AGÜ maçı ile başlayacak. Saat 15.15'te Hatay Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe maçıyla devam edecek çeyrek final heyecanında 17.30'da İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş mücadelesi oynanacak. Günün son maçında ise saat 19.45'de başlayacak Galatasaray - Yakındoğu Üniversitesi mücadelesiyle birlikte yarı finale kalan son ekip belli olacak. Kupada bilet fiyatları ise günlük 10 TL olarak belirlendi.Beşok'un adı salona verildiPTT Kadınlar Türkiye Kupası basın toplantısının ardından eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'un isminin verildiği Bornova Atatürk Spor Kompleksi içindeki antrenman salonunun da açılışı gerçekleştirildi.Kariyerinde pek çok maça çıktığını ve kupalar kazandığını ifade eden Hüseyin Beşok, "Şimdi tüm bunlardan daha fazla heyecanlıyım. Adımın verildiği antrenman salonunun Atatürk Spor Kompleksi içinde olması çok önemli. Federasyon olarak da bu tarz tesisleri çoğaltmaya çalışacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından salonun açılışı gerçekleştirildi. Törene Beşok'un annesi Fatma Beşok, eşi Türkan Beşok'un yanı sıra çocukları Kaan, Zeynep ve Onur Beşok da katıldı.