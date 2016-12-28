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Psikoloji gündeminin bu yıl ki konusu ' Aile Terapisi'
28.12.2016 18:09:00

Psikoloji gündeminin bu yıl ki konusu ' Aile Terapisi'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü tarafından her yıl düzenlenen Psikoloji Gündemi-8 konulu program HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü tarafından her yıl düzenlenen Psikoloji Gündemi-8 konulu program HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Marka haline gelen Psikoloji Gündeminin sekizincisinin gerçekleştiği programa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Evlilik ve Aile Terapisti Yrd.Doç.Dr.Yudum Akyıl, Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu, Türkiye'den birçok araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

HKÜ'nün ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin en proaktif Psikoloji Bölümünün organize ettiği, programda "Aile Terapisi" tüm yönleri ile ele alınarak konuşuldu.

"Her bilim dalının insan yaşamını daha yaşanabilir kılma amacı vardır"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Görev aldığımız günden bu güne kadar bilim dünyasına katkı yapmayı ve yenilikçi bir üniversite oluşturmayı hedefledik. Bu yeniliklerden biride üniversitemizde her yıl düzenlenmekte olan psikoloji gündemleridir. Psikoloji gündemleri, alanında uzman bilim insanlarının, uygulamacıların, öğrencilerin fikir ürettiği ve paylaşma arzusu taşıyan kişilere deneyimlerini paylaşma ortamı sağlamaktadır. Her bilim dalının insan yaşamını daha yaşanabilir kılma amacı vardır. Psikoloji de gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan daha iyi bir yaşamın nasıl olacağı sorusuna çözüm arayan bir disiplindir. Bu disiplin hem ülkemizde hem de uluslararası alanda son dönemlerde yaygın şekilde araştırmacılar tarafından odak noktası haline gelen dalı ise aile terapisidir. Bundan dolayı biz de bu kez psikoloji gündeminin temasını "Aile Terapisi" olarak belirledik" dedi.

"Bu tür çalışmaları desteklemeyi görevimizin gereği sayıyorum"

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerek dünyada gerekse ülkemizde çeşitli insani ve toplumsal sorunların giderek daha fazla kronikleştiği ve neredeyse hayatın sıradan bir parçasına dönüştüğü zamanlardan geçiyoruz diyen Rektör Yılmaz, bugün burada ailelerdeki sorunları ele alan, onlara yol göstermek amaçlı oluşturulan "Aile Terapisini" tartışacağız. HKÜ rektörü olarak imkânlarımız el verdiği sürecebu tür çalışmaları desteklemeyi görevimizin gereği sayıyorum. Bu bağlamda bu sempozyuma sunumlarıyla destek veren akademisyen ve araştırmacılara, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Programın devamında, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, "Aile Terapisinde Yapısal Yaklaşım", Evlilik ve Aile Terapisti Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl, "Aile Terapisinde Çocuk", Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu ise, "Aile Terapisinde İlk Görüşme" konulu sunumlarını yaparak Aile Terapisini her yönüyle tartıştılar.

Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin Aile Terapisi konusunu her yönüyle değerlendirdikleri Psikoloji Gündemi-8 programında, konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. Çekilen hatıra fotoğrafı vekatılımcılara verilen katılım belgesi ile program sona erdi.
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