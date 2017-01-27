27.01.2017 13:17:04

Psikiyatri hastalarına organ bağışı eğitimi

Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hasta ve ailelerine organ nakli ve bağışı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

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Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hasta ve ailelerine organ nakli ve bağışı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların atölye çalışmaları ve yaptıkları el işleri tanıtımının ardından Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte hasta ve yakınlarına organ nakli ve bağışı konusunda bilgiler verildi. Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde psikiyatri uzmanı Dr. Umut Karasu Türkiye'de ki psikiyatri hizmetlerinde ciddi bir değişim olduğuna dikkat çekerek " Özellikle 2011 yılından başlayarak ülkemizde toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri tanımlandı. Şikayeti olan hastalar gelirdi muayene ederdik hastanede yatarlardı 3-5-6 ay hastanelerden dışarı çıkamazlardı. Daha ağır olan hastalar Manisa, Bakırköy, Erenköy gibi ruh sağlığı hastanelerine gönderirdik durumu ağır olanlar 2-3 yıl kalırlardı. 2011 yılında ülkemizde ciddi değişiklikler oldu, bu hastaların topluma kazandırılması, toplum içinde rehabilite edilmeleri sağlanırsa yatış oranlarının ciddi bir şekilde azaltılacağı düşünüldü. Merkezimiz bu nedenle açıldı, biz ağır psikiyatri hastalığı olan hastalarımız bunlardan özellikle şizofren ve ağır psikiyatrik hastalarımızı öncellikle merkezimize kabul ediyoruz. Onlar ve aileleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantılarla onların kendi kimlikleriyle birer birey olarak hayatlarını sürdürebilecekleri beceri kazandırmaya çalışıyoruz. Sonrasında farklı kurumlarla yaptığımız iş birliği içinde hayatta tek başlarına yetecek duruma gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ağır bir psikiyatri hastası ailesindeki 2 yada 3 aile bireyini de kendine bağlıyor. Yaptığımız çalışmalar hastalara bir taraftan gelir getiriyor diğer taraftan onların sosyal bilinçlerini geliştirici çalışmalar oluyor" dedi.Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Organ Doku Nakil Koordinatörü Dr. Mehmet Suluoğlu düzenlenen etkinlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezi atölyelerinde eğitim gören hastalar ve yakınları ve personeli için organ bağışı konusunda bilgilendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti. Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatör yardımcısı Hemşire Emine Dursun Ekinci ise "Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanlarına, tedavi gören hastaları ve ailelerine organ nakli ve bağışı ile ilgili olarak farkındalık yaratmak, ayrıca hep bizim bir dalımız olup geride kalan doku bağışı ve nakli ile ilgili olan Türk kökle alakalı olarak bilgilendirme yapmak için bu gün buradayız. Nerelerde bağış yapılabilir, nakil nasıl yapılır nerelerde gerçekleşir bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız" şeklinde konuştu.