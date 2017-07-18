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PSG çıldırdı! 222 milyon euro ödemeye hazırlanıyor
18.07.2017 14:47:37

PSG çıldırdı! 222 milyon euro ödemeye hazırlanıyor

Fransız devi Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar için serbest kalma maddesi olan 222 milyon Euro'yu ödemeye hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan son iddialara göre, Paris Saint-Germain, Neymar için 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

PSG'nin, Neymar için yıllık 30 milyon Euro üzerinden 5 yıllık bir teklif hazırladığı ve Brezilyalı oyuncunun kabul etmesi durumunda 222 milyon Euro'yu Barcelona'nın hesabına yatıracağı kaydedildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Neymar, Shangai Shenhua'da 38 milyon euro yıllık ücreti olan Carlos Tevez'in ardından dünyanın en çok para kazanan 2. oyuncusu olacak.

BARCELONA İNANMIYOR

Bu iddiaların üzerine Barcelona'dan ilk açıklama geldi. Barcelona Yöneticisi Robert Fernandez, basın toplantısında, "Neymar için serbest kalma bedelini mi ödeyeceklermiş? Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Neymar, 2012/14 sezonunda Santos'tan 88 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.


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