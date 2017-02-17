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PRS aftermarket pazarında büyüyor
17.02.2017 13:12:05

PRS aftermarket pazarında büyüyor

PRS markası ile 2011 yılında aftermarket pazarına giren Profil Sanayi A.Ş, Türkiye ve dünyada pazar payını arttırıyor. Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) geçen yıl 'Eşdeğer Parça Uygunluk Belgesi' alan PRS, kaliteli üretimi ile müşterilerine güven veriyor.

PRS markası ile 2011 yılında aftermarket pazarına giren Profil Sanayi A.Ş, Türkiye ve dünyada pazar payını arttırıyor. Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) geçen yıl 'Eşdeğer Parça Uygunluk Belgesi' alan PRS, kaliteli üretimi ile müşterilerine güven veriyor.

Profil Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sezer, Bursa'daki tesislerinde hafif ticari araçlar ve binek araçlar için salıncak kolu, rotil, rot başı, rot mili, Z- rot ürettiklerini ve bu üretimleri için TSE tarafından da uygunluk belgesi aldıklarını söyledi. Sedat Sezer, ürünlerinin yüzde 10'luk kısmının TSE tarafından belgelendirildiğine, önümüzdeki dönemde eşdeğer parça talebinin artmasıyla ürünlerin tamamına eşdeğer parça belgesi almayı hedeflediklerine de vurgu yaptı.

Sedat Sezer açıklamasında, PRS markasıyla, Volkswagen, Audi, Opel, Peugeot, Ford, Renault, Fiat, Mercedes, Lancia, Skoda, Chevrolet, Citroen, Dacia, Toyota, Hyundai ve KIA olmak üzere 15 ten fazla marka için parça ürettiklerini ve geniş bir ürün gamına sahip olduklarını ifade etti.

PRS ürünlerine Dünya pazarlarında ilgi yüksek

Dünyada önemi giderek artan Aftermarket pazarında Profil Sanayi A.Ş tarafından imal edilen PRS markalı ürünlerin büyük ilgi gördüğüne vurgu yapan Sedat Sezer, otomotiv endüstrisinin önemli ayaklarından birinin de satış sonrası hizmetler olduğuna dikkat çekti. Profil Sanayi A.Ş olarak, yarım asırlık deneyimle 4 yıl önce Bursa'daki tesislerinde PRS markasıyla eş değer parça pazarına adım attıklarını belirten Sezer, PRS'nin 3 yıl içinde hem iç hem de dış pazarda tercih edilen bir marka haline geldiğini belirtti. Buna ek olarak PRS markasının pazarda istikrarlı olarak büyüdüğünü ve 2016 yılında %25 büyüme ile yılsonu hedeflerine ulaştıklarına dikkat çekti.

İç pazar 6 milyar liraya yükseldi

2016 yılında Türkiye'nin toplam yedek parça pazarının büyüklüğünün, yaklaşık 6 milyar liraya ulaştığını söyleyen Sedat Sezer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede yaklaşık 19 milyon aracın trafikte kayıtlı olduğunu belirterek, "Araç parkımızın yüzde 32'si 16 yaşın, yüzde 21'i de 20 yaşın üstündedir. Bu rakamlar, Aftermarket yedek parça pazarı için çok önemlidir. Bunun yanı sıra AB'de de araçların ortalama yaşı yükselmeye başladı. PRS olarak, büyüyen pazarı göz önüne alarak yatırımlarımıza yön veriyoruz" şeklinde konuştu.

Sedat Sezer, pazardaki önceliklerinin güvenlik olduğunu belirterek ürünlerini pazara sunmadan önce çok sıkı testlerden geçirdiklerini söyledi. PRS ürünlerinde 'Önceliğimiz güvenliğiniz' sloganıyla hareket ettiklerini ifadeden Sezer, "Bizim işimizde hataya yer yoktur. Yüksek güvenlik gerektiren parçalar üretiyoruz. Bu yüzden yarım asırlık sektör ve OEM tecrübemiz bizim güçlü yanımızdır" dedi.

Aftermarket parça pazarında, yerli firmaların daha etkin hale gelmesinin ülke ekonomisi açısından kazanç olduğunu da vurgulayan Sedat Sezer, "Bizler bu alanda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz ve üstüne ihracat yapıyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu pazara destek vermesinin ve TSE'nin belgelendirmesinin yerli firmaların özellikle iç pazarda etkinliğini arttıracak önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.
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