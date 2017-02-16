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Promosyonda ödeme sırası nasıl olacak?
16.02.2017 20:15:37

Promosyonda ödeme sırası nasıl olacak?

Bankalarla sözleşme yapan emekliler promosyon almaya başlayacak.

Emeklilerin promosyon ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlıyor. Ödemeler üç ay boyunca sürecek. Yani 11.5 milyon emeklinin tamamına birden ödeme yapılmayacak. Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara Mart'ta, 3-1-8 olanlara Nisan'da, 6-4-2-0 olanlara ise Mayıs'ta ödenecek. Para, o ayki maaş alınan tarihte hesaba geçecek.

MAAŞIN YATTIĞI TARİHTE

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak. Maaşa ilave promosyon 300-450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Ama bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayı unutmayın! Sözleşme yoksa promosyon da yok.

5 MİLYAR ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün itibarıyla toplam 16 bankayla protokol imzaladığını duyurdu. Bu bankalar emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ine denk geliyor. Bankalar şöyle: Ziraat, îş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Burgan, Vakıfbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabanka, PTT, Denizbank, ICBC Turkey. 11.5 milyon emekliye ödenecek toplam promosyon tutarı 5 milyar lira olacak.

MAAŞ ALDIĞINIZ HESABA YATACAK

Promosyon almak için ne yapacağım?

Promosyon için bankaya, "3 yıl maaşımı taşımayacağım" sözü vereceksiniz. Bunun için sözleşme imzalayacaksınız. Ayrıca, elektrik, su, doğalgaz, telefon olabilir. Faturalar için 2 adet otomatik ödeme talimatı vereceksiniz. Bu da yeterli değil ya kredi kartı alacaksınız ya da kredili mevduat hesabı (ek hesap) açtıracaksınız.

Promosyon hangi hesaba yatacak?

Hakettiğiniz promosyon tutarı emekli maaşı aldığınız hesaba yatacak.

Promosyon hesaba ne zaman yatar?

Ödemeler 2017'de emeklilerin maaş aldığı tarihe uygun olarak yapılacak. Ayın 17'sinde maaş alıyorsanız ve TC Kimlik numarasının son rakamına göre ödeme sırası size geldiyse o tarihte hesabına yatırılacak.

EVDE SÖZLESME İMZALAMA İMKANI

Ben eşimden de maaş alıyorum. Yetim oğlum okuduğu için ona da annesi üzerinden maaş ödeniyor. İkimize de promosyon ödenecek mi?

Vefat eden emeklinin eşi ile yetim çocuklarına da promosyon ödenecek. Ancak bu hesap maaş bağlama katsayısına göre değişecek.

Kalp hastasıyım promosyon için bankaya gidemiyorum. Sözleşmeyi nasıl imzalarım?

SGK, dileyen emekliye evde maaş ödemesi yapıyor. Yani maaşlar mı ayağına götürüyor. Promosyon konusunda da SGK'yı veya bankayı arayıp sözleşmeyi evde imzalamak istediğinizi belirtebilirsiniz. Mutlaka yardımcı olunacaktır.

İKİ EMEKLİ MAAŞI ALANA TEK ÖDEME

İki maaş alıyorum ve iki hesabım var. Maaşların ikisini de aynı bankadan alıyorum. Her biri için aynı promosyon alabilir miyim?

Birden fazla emekli maaşı alan emekliler için ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak. Örneğin maaşınızdan biri 1000 lira diğeri 1500 lira ise toplamı olan 2500 liraya göre 450 lira promosyon almaya hak kazanacaksınız. Ayrı ayrı ödeme yapılsaydı 750 lira alacaktınız.


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