01.03.2017 15:04:15

'ProgRAN'ı kullanmak için 5G'yi beklemeye gerek yok'

Argela Üst Yöneticisi Kaytaz:- 'Argela olarak geliştirdiğimiz ProgRAN ürünümüzü kullanmak için 5G'nin hayata geçmesini beklememize gerek yok. Bu teknoloji, şu anda LTE baz istasyonlarında kullanılabilir. ProgRAN'ı yerli baz istasyonumuz ULAK'a da entegre etmemiz durumunda Türkiye'nin üretmiş olduğu bir teknolojiyi kullanmış olacağız. Patentleri Türkiye'de olan baz istasyonlarına sahip olacağ

Argela Üst Yöneticisi Bülent Kaytaz, geliştirdikleri ProgRAN ürününü kullanmak için 5G'nin hayata geçmesinin beklenmesine gerek olmadığını belirterek, "Bu teknoloji, şu anda LTE baz istasyonlarında kullanılabilir. ProgRAN'ı yerli baz istasyonumuz ULAK'a da entegre etmemiz durumunda Türkiye'nin üretmiş olduğu bir teknolojiyi kullanmış olacağız. Patentleri, Türkiye'de olan baz istasyonlarına sahip olacağız." dedi.

Kaytaz, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen ve teknoloji dünyasının en büyük zirvesi olan Mobil Dünya Kongresi'nde, 5G alanında geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümlerini tanıttı.

Dünya Mobil Kongresi'nin Argela açısından çok başarılı geçtiğini ifade eden Kaytaz, "Gururla söylemek isterim ki ProgRAN demosu sadece Argela standında değil, iş birliği yaptığımız Cavium ve yer aldığımız ON.Lab teknoloji platformunun standında da sergileniyor." dedi.

Son 5 yıldır, 5G sistemlerine programlanabilme ve kontrol edilebilme özellikleri sağlayan ve iletişim altyapılarını akıllı hale getiren yazılım ağırlıklı teknolojilere odaklandıklarını belirten Kaytaz, şöyle konuştu:

"5G teknolojileri üzerindeki çalışmalarda kendilerine üç önemli hedef koyduk. Bunlardan ilki 5G konusunda uluslararası düzeyde kabul görmüş bir teknoloji şirketi olmak. İkincisi bu teknolojileri kullanarak milli ve güvenlikli iletişim altyapılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. Üçüncüsü ise geliştirdiğimiz bu özgün teknolojilerin ülke içinde ve uluslararası arenada kurduğumuz ekosistem vasıtasıyla büyük ölçekli projelerde bugünden uygulanmasını sağlamak. Bu kapsamda 5G teknolojileri alanında geliştirdiğimiz ProgRAN ile dünya genelinde kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını tasarlıyor ve 5G'nin standartlarını LTE lansmanı öncesinden itibaren kodluyoruz. ProgRAN teknolojisi için ABD Patent ve Marka Ofisine bugüne kadar 28 patent başvurusu yapmış olmaktan gurur duyuyoruz."

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından başlatılan MİLAT ve ULAK projelerinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Kaytaz, "Argela olarak geliştirdiğimiz ProgRAN ürünümüzü kullanmak için 5G'nin hayata geçmesini beklememize gerek yok. Bu teknoloji, şu anda LTE baz istasyonlarında kullanılabilir. ProgRAN'ı yerli baz istasyonumuz ULAK'a da entegre etmemiz durumunda Türkiye'nin üretmiş olduğu bir teknolojiyi kullanmış olacağız. Patentleri, Türkiye'de olan baz istasyonlarına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaytaz, bugüne kadar dünyada 2,3 trilyon dolarlık yatırım yapıldığı sektörde, her sene 200 milyar dolarlık yatırımın söz konusu olduğunu, bunun yüzde 2'sinin de Türkiye'de yapıldığını vurgulayarak, "Her yıl 200 milyar dolar yatırım yapılan bir pazarda, yatırımın önemli bir kısmı baz istasyonları gibi erişim şebekeleri tarafından yapıldı. Bunun ne kadarını yerli yapabilirsek, o kadar fazla parayı ülkede tutmuş olacağız. Bu nedenle ULAK önemli. Ayrıca ULAK'ın bağlanacağı şebekelerin de millileştirilmesi gerekiyor. Bizim Çınar adıyla önerdiğimiz bir projemiz oldu. Bunlar hayata geçirilmesi önemli. Türk Telekom gibi büyük operatörlerin ve devletin desteğiyle oluşturulacak ekosistemle bu işe girişebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Kaytaz, Argela olarak bu ihtiyaçtan yola çıkarak 5G alanında ülke adına önemli bir adım daha attıklarını ve yeni ürün ProgNET'i geliştirdiklerini ifade ederek, "MWC 17 kapsamında ilk defa tanıttığımız ProgNET'i, 5G çalışmaları kapsamında bahse konu olan teknolojilerden elde ettiğimiz birikimi, kurumsal ağ altyapılarına uygulayarak geliştirdik." dedi.

- "Teknolojiyi geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir şirketiz"

Argela ABD Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Sunay ise geleceğin 5G mobil şebekelerinin gelişimine katkı veren şirketler arasında yer aldıklarını bildirerek, Argela'nın bu alanda tamamen milli kaynaklarla geliştirdiği teknoloji çözümlerinin tüm dünyanın ilgisini çektiğini belirtti.

Sunay, "Argela ile Türkiye'nin 5G teknolojilerini üreten ve ihraç eden bir ülke olması yolunda önemli adımlar atıyoruz. 5G alanındaki öncü çalışmalarımızı, patent başvurularımızla ve ödüllerimizle de tescilliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sunay, 5G teknolojileri başta olmak üzere geliştirdikleri inovatif ürün ve hizmetlerle artık sadece Türkiye değil, dünya teknolojisine de yön verdiklerini ifade ederek, "Argela standında, 5G dahil olmak üzere tüm yeni nesil mobil teknolojilerinin üzerinde yükselebileceği ağ altyapısını geliştirip dünya ile paylaşıyoruz. Sergilediğimiz teknoloji çözümlerimizle Türk mühendisliğini gururla dünyaya sunuyoruz. Milli teknolojileri geliştirme vizyonuyla ülkemizin yeni nesil teknolojilerde dışa bağımlılığını azaltmayı, Türkiye'nin Ar-Ge gücüne ve ekonomisine katkıda bulunmayı da hedefliyoruz." diye konuştu.

- Argela 5G'ye katkı alanında en iyi 5 çözüm arasında

Argela, 5G üzerine geliştirdiği ProgRAN ile Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2017 kapsamında düzenlenen Küresel Mobil Ödülleri'nde de "LTE'nin 5G'ye Evrimine Üstün Katkı" kategorisinde finale kalarak dünya devleri ile birlikte en iyi 5 proje arasına girdi. Argela, ProgRAN ile 2020 yılında tüm dünyada yaygın olarak kullanıma girmesi beklenen 5G'nin temel yapı taşlarından biri niteliğinde olan programlanabilir radyo erişim ağları için esnek ve özelleştirilebilir bir çözüm sunuyor.

ProgRAN sayesinde bir doğal afet durumunda ihtiyaç duyulacak yüksek kapasiteli, kesintisiz iletişim, mobil şebeke üzerinde dinamik olarak özel dilimler oluşturularak sağlanabilecek. Farklı bir şehirde bulunan bir cerrah, ProgRAN'ın sağladığı esneklik sayesinde oluşturulacak kesintisiz, genişbant bağlantı ile ameliyathaneye uzaktan bağlanabilecek ve modern tıp cihazlarını kullanarak operasyonu uzaktan gerçekleştirebilecek.

ProgRAN'ın sunduğu esneklik sayesinde bir derbi maçın oynandığı stadyumda bulunan on binlerce kişi aynı anda internete bağlanarak veri indirme ve yükleme işlemini sorunsuz gerçekleştirilebilecek.