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Prof. Dr. Özdemir, Başkan Gürkan'a veda ziyaretinde bulundu
20.02.2017 16:56:27

Prof. Dr. Özdemir, Başkan Gürkan'a veda ziyaretinde bulundu

Çocuklarının eğitimi için 27 yıl görev yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezinden ayrılıp, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçen Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a veda ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının eğitimi için 27 yıl görev yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezinden ayrılıp, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçen Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Selahattin Gürkan, kariyerine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak devam edecek olan Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in tüm Malatya'nın gönlünde taht kuran bir kişi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ramazan Özdemir'in Malatya'da yaptığı hizmetlerin önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, "Öncelikle Ramazan Özdemir hocamı burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi içimizde buruk bir hüzün de var. Bu veda ziyareti bizi üzdü. Bunu sadece Selahattin Gürkan veya Battalgazi Belediyesi adına bunu söylemiyorum. Tüm Malatya halkı nezdinde Ramazan Özdemir hocam, milletin gönlüne taht kurmuş, kibarlığıyla, kadirşinaslığıyla, zarafeti ve nezaketiyle Malatya insanının gönlünde taht kurmuş, nadide insanlardan bir tanesidir. Umarım gideceği yerde mutlu, huzurlu ve daha güzel çalışmalara imza atar. Malatya'da Ramazan Özdemir gibi, Sezai Yılmaz Hocam gibi, Yaşar Bayındır hocam gibi çok değerli hocalarımız var. Rektörümüz de hakeza aynı şekilde. Orada bunlar bir kutup başıydı. Malatya'nın çimentolarıydı. Malatya'nın tüm görüş, düşünce ve fikirlerinin tek bir mecrada mecz edildiği, insana hizmet olgusuna dönüştürüldüğü bir yapıyı orada ihdas etmişlerdi. Ramazan hocamızın gitmesi inşallah o sacayaklarının topal ve kör olmasına neden olmaz. Biz kendisinin buradan gitmemesi için daha önce telefonlarla görüştük. Bakanımız da bildiğim kadarıyla kendisiyle detaylı bir görüşme yaptı. Fakat demek ki kaderin cilvesi böyleymiş. Bazen de tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Biz Ramazan hocamıza, şimdiye kadar Malatya'ya ve Malatyalılara yapmış olduğu ve bölgeye ve insanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin ve ailesinin gideceği yerde mutlu ve huzurlu olmasını diliyorum. Artık İstanbul'da da bir evimiz var olduğunu biliyoruz. İstanbul'da da Malatya'nın bir elçisi var" diye konuştu. Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise, 26 yıldır Malatya'da hizmet ettiğini belirterek, "1991'den beri Malatya'ya hizmet etmeye çalıştık. Bu süre içinde hiçbir gidiş gelişimiz olmadı. Hiç ayrılmadık. Sürekli hastanedeydik. Benim için de güzeldi, şerefti. Ben Malatya halkına özellikle teşekkür ediyorum. Bize her yerde, her platformda dualar ediyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu şunu gösteriyor; demek ki insanlara hizmet edebilmişiz. Kalplerine girebilmişiz. Allah'a şükür neredeyse dua almadığımız bir ev yok. Bu da bizim için en büyük ödül, en büyük şeref. Tabi bu süreçte Allah razı olsun Başkanımız da sürekli arkamızda durdu. Ne zaman bir ihtiyacımız hasıl olsa koşturdular. Gittiğimiz yerde de Malatyalı kardeşlerimize ve insanlarımıza hizmet edeceğiz. İnşallah orada da güzel hizmetler ederiz. İnşallah Malatya halkı dualarını bizden eksik etmez" şeklinde konuştu.
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