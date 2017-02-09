SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Prof. Dr. Dağlı: 'Elektronik sigara daha az zararlı değildir'
09.02.2017 12:53:20

Prof. Dr. Dağlı: 'Elektronik sigara daha az zararlı değildir'

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigarının daha az zararlı olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını söyledi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigarının daha az zararlı olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigaranın Türkiye'de yasal satışı bulunmamasına rağmen internetten temininin mümkün olduğunu belirterek, "Bir çok ürün sosyal medya aracılığıyla pazarlanmakta, evde üretim tarifleri paylaşılmaktadır. Sosyal medya çalışmaları yasa dışı elektronik sigara üretimi ve satışları arttığını göstermektedir. Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak buharlasmasını saglayan bir cihazdır. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar. Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar bulunmaktadır. Deneysel çalısmalar elektronik sigara dumanına maruz kalan farelerde akciger hasarı olustugunu göstermistir" dedi.

Dağlı, "Geleneksel sigaraya göre daha güvenli olduğu iddiasıyla ısıtılmış nikotin ve tütün ürünlerini dünyada piyasaya sunmuşlardır. Bu ürünlere "riski azaltılmış ürünler" ismini vermişlerdir. Japonya başta olmak üzere bir çok ülkede önemli pazar payına ulaşan bu ürünler ile sigara içen müşterinin sözde sağlığı düşünülmüş ama bırakması engellenmiştir. Endüstri bazı ülkelerde bu yeni ürünlerin "tütün kontrolü" yasalarından muaf olması için pazarlığa girişmiştir. Nikotin ve tütün içeren hiç bir ürün sağlıklı olmaz. Tütünden elde edilen bir ürünün tütün kontrolünden muaf olması da söz konusu olamaz. 'Riski azaltılmış' deyimi tütün kontrolünde kabul edilemez, halkın sağlığı için riskin sıfır olması gerekir" dedi.

Küresel Gençlik Tütün Arastırması verilerine göre, 2012 yılında 2003 yılına göre gençlerde sigara kullanımı oranında yüzde 51, nargile gibi diğer tütün ürünü kullanımı oranında yüzde 88, gelecek yıl baslayacakların oranında ise yüzde 96 artıs var.

Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, "Nargile karbonmonoksit, nitrozamin içermekte olup, kullananlarda akciğer, yemek borusu, mide, mesane, kanseri, KOAH, kalp -damar hastalıkları, reflü görülmektedir. Ortak şişe ve ağızlık kullananlarda uçuk, verem, sarılık gibi mikrobik hastalıklar yayılmaktadır" diyerek uyarıda bulundu.

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Efza Evrengil ise "Diger tütün ürünlerinden farklı olarak, Türkiye'de nargile tüketimi hızla çogalan nargile sunum isletmelerinde gerçeklesiyor. Çalışmalar, kayıtdısı ekonominin nargile piyasasına hâkim oldugunu ortaya koyuyor. Ticari sunum açmazını çözecek acil adımlar atılmazsa, nargiledeki kayıtdısılıgın genel tütün tüketimi üzerinde istenmeyen sonuçları olabilir" dedi.

Nikotinin tütünün daha güvenli bir alternatifi olarak pazarlandığını, nikotinin tütün içinde bulunan bir kimyasal olduğunu belirten Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de, "Vücuda nikotin alımı kalp-damar, solunum, mide-bağırsak hastalıklarına neden olmakta, bağışıklık sistemini baskılamakta, üreme sağlığına zarar vermekte, hücre çekirdeğinde gen şifresi DNA'yı bozmaktadır. Nikotine bağlı oluşan gen mutasyonları kanser oluşumuna yol açmaktadır. Nikotin, tütün içinde bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır. Nikotin dünya üzerinde bilinen en fazla bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Raporunda kokain ve eroin kadar bağımlı olduğu açıklanmıştır. Nikotin beyinde nikotinik asetil kolin reseptörlerini uyararak dopamine denilen ödül hormonunu salgılatır. Ruh halini ve algılamayı değiştirir. Nikotin zehirler arasında da en toksik olanlardandır ve etkisi anidir. Zehirlenmede titremeler, kasılma, morarma, nefes darlığı, bayılma ve koma oluşur. Solunum kaslarının felç olmasıyla ölüm dahi görülebilir" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Fiber optik ağı karayolu ağını 4'e katladı
Fiber optik ağı karayolu ağını 4'e katladı
4,5G teknolojisinden yararlanmak için hızlandırılan altyapı çalışmaları kapsamında fiber optik ağı 284 bin 44 kilometreye ulaştı.
09.02.2017 12:57:37
Polisten uyuşturucu ablukası
Polisten uyuşturucu ablukası
Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucudan üst üste gerçekleşen ölümler polisi harekete geçirdi.
09.02.2017 12:42:02
İşçi alana günlük 22 lira ödenecek
İşçi alana günlük 22 lira ödenecek
Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile bu yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, işsizlik fonundan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı.
09.02.2017 12:37:23
'Sahte doktor' reklamlarıyla ilgili inceleme başlatıldı
'Sahte doktor' reklamlarıyla ilgili inceleme başlatıldı
Tüfenkci, 'Kendilerini doktor gibi tanıtan kişilerin sosyal paylaşım sitelerindeki reklam ve tanıtımları hakkında inceleme başlatıldı.' dedi.
09.02.2017 12:30:21
Kayseri’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Kayseri’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Kayseri’de FETÖ operasyonunda aralarında Kayseri Barosu Başkan Yardımcısının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
09.02.2017 12:25:21
Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence'le görüşecek
Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence'le görüşecek
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Başbakan Binali Yıldırım'la telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.
09.02.2017 12:24:42
Gaziantep'te 4 IŞİD'li yakalandı
Gaziantep'te 4 IŞİD'li yakalandı
Gaziantep'te IŞİD operasyonunda 4 kişi yakalandı.
09.02.2017 12:22:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
İran, Körfez'e yaklaşıyor
İran, Körfez'e yaklaşıyor
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
ABD'den Müslümanlar için yeni karar
ABD'den Müslümanlar için yeni karar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar
Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
İslam Dünyası kan ağlıyor, Katar futbola servet yatırıyor
İslam Dünyası kan ağlıyor, Katar futbola servet yatırıyor
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Doğu Perinçek: Ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
Doğu Perinçek: Ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları