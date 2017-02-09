09.02.2017 12:53:20

Prof. Dr. Dağlı: 'Elektronik sigara daha az zararlı değildir'

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigarının daha az zararlı olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını söyledi.

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Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigarının daha az zararlı olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını söyledi.Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigaranın Türkiye'de yasal satışı bulunmamasına rağmen internetten temininin mümkün olduğunu belirterek, "Bir çok ürün sosyal medya aracılığıyla pazarlanmakta, evde üretim tarifleri paylaşılmaktadır. Sosyal medya çalışmaları yasa dışı elektronik sigara üretimi ve satışları arttığını göstermektedir. Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak buharlasmasını saglayan bir cihazdır. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar. Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar bulunmaktadır. Deneysel çalısmalar elektronik sigara dumanına maruz kalan farelerde akciger hasarı olustugunu göstermistir" dedi.Dağlı, "Geleneksel sigaraya göre daha güvenli olduğu iddiasıyla ısıtılmış nikotin ve tütün ürünlerini dünyada piyasaya sunmuşlardır. Bu ürünlere "riski azaltılmış ürünler" ismini vermişlerdir. Japonya başta olmak üzere bir çok ülkede önemli pazar payına ulaşan bu ürünler ile sigara içen müşterinin sözde sağlığı düşünülmüş ama bırakması engellenmiştir. Endüstri bazı ülkelerde bu yeni ürünlerin "tütün kontrolü" yasalarından muaf olması için pazarlığa girişmiştir. Nikotin ve tütün içeren hiç bir ürün sağlıklı olmaz. Tütünden elde edilen bir ürünün tütün kontrolünden muaf olması da söz konusu olamaz. 'Riski azaltılmış' deyimi tütün kontrolünde kabul edilemez, halkın sağlığı için riskin sıfır olması gerekir" dedi.Küresel Gençlik Tütün Arastırması verilerine göre, 2012 yılında 2003 yılına göre gençlerde sigara kullanımı oranında yüzde 51, nargile gibi diğer tütün ürünü kullanımı oranında yüzde 88, gelecek yıl baslayacakların oranında ise yüzde 96 artıs var.Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, "Nargile karbonmonoksit, nitrozamin içermekte olup, kullananlarda akciğer, yemek borusu, mide, mesane, kanseri, KOAH, kalp -damar hastalıkları, reflü görülmektedir. Ortak şişe ve ağızlık kullananlarda uçuk, verem, sarılık gibi mikrobik hastalıklar yayılmaktadır" diyerek uyarıda bulundu.Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Efza Evrengil ise "Diger tütün ürünlerinden farklı olarak, Türkiye'de nargile tüketimi hızla çogalan nargile sunum isletmelerinde gerçeklesiyor. Çalışmalar, kayıtdısı ekonominin nargile piyasasına hâkim oldugunu ortaya koyuyor. Ticari sunum açmazını çözecek acil adımlar atılmazsa, nargiledeki kayıtdısılıgın genel tütün tüketimi üzerinde istenmeyen sonuçları olabilir" dedi.Nikotinin tütünün daha güvenli bir alternatifi olarak pazarlandığını, nikotinin tütün içinde bulunan bir kimyasal olduğunu belirten Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de, "Vücuda nikotin alımı kalp-damar, solunum, mide-bağırsak hastalıklarına neden olmakta, bağışıklık sistemini baskılamakta, üreme sağlığına zarar vermekte, hücre çekirdeğinde gen şifresi DNA'yı bozmaktadır. Nikotine bağlı oluşan gen mutasyonları kanser oluşumuna yol açmaktadır. Nikotin, tütün içinde bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır. Nikotin dünya üzerinde bilinen en fazla bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Raporunda kokain ve eroin kadar bağımlı olduğu açıklanmıştır. Nikotin beyinde nikotinik asetil kolin reseptörlerini uyararak dopamine denilen ödül hormonunu salgılatır. Ruh halini ve algılamayı değiştirir. Nikotin zehirler arasında da en toksik olanlardandır ve etkisi anidir. Zehirlenmede titremeler, kasılma, morarma, nefes darlığı, bayılma ve koma oluşur. Solunum kaslarının felç olmasıyla ölüm dahi görülebilir" dedi.