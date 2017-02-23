23.02.2017 11:55:04

Prof. Dr. Ayhan Aydın İstanbul'da kolej öğretmenleriyle buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Aydın, İstanbul'da kolej öğretmenleriyle buluştu.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Aydın, İstanbul'da kolej öğretmenleriyle buluştu.Öğretim üyeliğinin yanında yazarlığı ile de tanınan Prof. Dr. Ayhan Aydın, İstanbul'da düzenlenen konferansa katıldı. Kolej öğretmenleri ile konferansta buluşan Aydın, "Sahne sanatı olarak öğretmenlik" başlığı altında konuşma yaptı. Konferansta "Mutluluk" isimli son kitabı büyük ilgi gören Aydın, "Mutluluğun resmi yapılmazmış, biz de kitabını yazık" dedi.Öğretmenler için kitabını imzalayan ve sohbet eden yazar, gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. Aydın, bu tür toplantıların karşılıklı iletişimi ve paylaşımı arttırdığından da söz ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.