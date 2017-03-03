03.03.2017 17:01:37

Prim ödeme süresi uzatıldı

Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ümit Unat, bankalarda yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin 7 Mart'ta kadar uzatıldığını açıkladı.

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Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ümit Unat, bankalarda yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin 7 Mart'ta kadar uzatıldığını açıkladı.Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ümit Unat, "28 Şubat Salı günü, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28.02.2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07.03.2017'ye kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" dedi.