05.05.2017 19:30:22

Prestij Cadde yapım çalışmaları hız kazandı

Ceylanpınar'da devam eden Prestij Cadde çalışmalarının ikinci etabı sayılan 1014. cadde asfaltlama çalışmalarına başlandı.

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Ceylanpınar'da devam eden Prestij Cadde çalışmalarının ikinci etabı sayılan 1014. cadde asfaltlama çalışmalarına başlandı.TİGEM Urfa Kapısı ve okulların bulunduğu ayrıca Viranşehir Caddesine bağlanan yolda asfaltlama çalışmaları başladı. Aralıksız devam eden çalışmaların bir kaç gün içerisinde bitmesi planlanıyor. Caddede sürdürülen asfaltlama çalışması en çok öğrencileri sevindirirken öğrenciler yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Tarım Lisesi Öğrencilerinden İbrahim Halil Yılmaz, çalışmalar dolayısıyla Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ederek, "Kışın bu yolda yağmur, çamur çekilmiyordu. Yaz aylarında da toz topraktan kurtulamıyorduk. Hemen her gün toz dolayısıyla banyo yapmak zorunda kalıyorduk. Belediyemiz asfalt çalışmalarına başlamış. Bundan dolayı çok mutluyuz. Belediye Başkanımız ve çalışan ekiplere çok teşekkür ediyorum"dedi.Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ise çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp yolun hizmete açılacağını söyledi.Mevcut yolun 6 metreden 25 metreye çıktığını belirten Bayol şunları söyledi "1014. caddemizin daha önce genişliği 6 metreydi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ceylanpınar Belediye Başkanımızın istişaresi sonucu bu yolun 25 metre genişliğinde çift şerit yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 6 aydır yol çalışmalarımız devam ediyor. şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri ile Ceylanpınar Belediyesi ekipleri adeta seferber olmuş durumdalar. Bu yolumuz inşallah en kısa zamanda hizmete sunacağız. Asfalt dökümünün bir kaç gün içerisinde bitmesini planlıyoruz" diye konuştu.