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27.12.2016 08:57:28
Pozantı-Adana yolu trafiğe kapandı
Pozantı-Adana yolu trafiğe kapandı
Pozantı-Adana yolu trafiğe kapandı
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