01.03.2017 13:45:15

Potada Türk takımlarının Avrupa'da 10. beraberliği

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi EWE Baskets'le berabere kalan Banvit, Türk takımları içinde 10. kez sahadan beraberlikle ayrılan ekip oldu- Türk temsilcilerinden Galatasaray 2, Beşiktaş, Büyük Kolej ve Pınar Karşıyaka da birer kez berabere kaldıkları serilerde yollarına devam etti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi EWE Baskets'le 82-82 berabere kalan Banvit, Avrupa kupalarında Türk takımları arasında sahadan 10. kez beraberlikle ayrılan ekip oldu.

Banvit, EWE Baskets ile rövanş karşılaşmasında 7 Mart Salı günü Bandırma'da karşılaşacak. Balıkesir temsilcisi, rakibini yendiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.





- Türk takımlarından 10. beraberlik





Avrupa kupaları tarihinde 112. kez beraberlik görülürken, Türk takımları ise sahadan 10. kez eşitlikle ayrıldı.

Banvit'ten önce 3 kez Galatasaray, 2 defa Beşiktaş ve birer kez de Pınar Karşıyaka, Ülker, Büyük Kolej ve Antalya Büyükşehir Belediyesi elemeli turlarda beraberlik aldı.

Şimdiye kadar 9 beraberlik alınan eşleşmelerin 5'inde Türk takımları yollarına devam etti.





- Yollarına devam edenler







2001-2002'de Koraç Kupası'nda mücadele eden Büyük Kolej, ilk maçını 68-54 kazandığı eşleşmenin rövanşında Bosna Hersek'ten Zenica ile 63-63 berabere kaldı ve gruplara kaldı.

2007-2008'de ULEB Kupası 2. turunda Fransa'dan Asvel'le deplasmandan 69-69 beraberlikle dönen Galatasaray, İstanbul'da rakibini 76-75 yenerek 3. tura çıktı. Aynı kupada Beşiktaş, 3. turda ilk maçta 80-80 berabere kaldığı Kızılyıldız'ı İstanbul'da 81-69 yenerek 8'li finallere yükseldi.



2008-2009'da Avrupa Kupası 1. ön eleme turunda Litvanya'dan Siaulia ile deplasmanda 73-73'lik sonuç alan Galatasaray, rövanşta Litvanya ekibini 94-63 yendi ve 2. ön eleme turuna çıktı.

2014-2015'te ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Litvanya'da Lietuvos Rytas'la 81-81 berabere kalan Pınar Karşıyaka, İzmir'de rakibini 97-81 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırmıştı.