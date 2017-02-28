28.02.2017 14:53:59

Potada PTT Kadınlar Türkiye Kupası'na doğru

TBF Genel Koordinatörü Onan:- 'İzmir'in basketbola ilgisini hepimiz biliyoruz. İzmirli basketbolseverler turnuvayı takip edecektir'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan yarın İzmir'de başlayacak PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmirli basketbolseverlerin takip edeceğine inandığını söyledi.

Bornova Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Onan, Kadınlar Türkiye Kupası'na sponsor olan PTT ailesine teşekkür ederek, sponsorlukların artarak devam edeceğini belirtti.

Diğer sponsorlara da teşekkür eden Onan, şöyle konuştu:

"İzmir'in basketbola ilgisini hepimiz biliyoruz. İzmirli basketbolseverler turnuvayı takip edecektir. Maçlar TRT'de yayınlanacak. TRT'nin kadın basketboluna verdiği destek bize mutluluk veriyor. Maçların oynanacağı Bornova Atatürk Salonu da çok güzel bir salon. Belediye başkanımız Olgun Atila'ya da çok teşekkür ediyorum. 8 takıma da başarılar diliyorum."

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Kadınlar Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacakları için çok mutlu olduklarını, organizasyonun Bornova'da yapılmasından dolayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ve yöneticilere teşekkür etti.

Organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını aktaran Atila, "İzmirlileri de sporu ve sporcuyu desteklemeye bekliyoruz. Bizim için bir ilk olacak, buradaki misafirperverlik diğer organizasyonlar açısından önemli." diye konuştu.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da İzmirli taraftarların Bornova Atatürk Spor Salonu'nu doldurup, takımlarına destek olacağına inandığını kaydetti.