03.03.2017 15:37:06

Potada Balıkesir derbisine doğru

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Kılıç:- 'Rakibimiz Best Balıkesir, kümede kalma mücadelesinde zor günler yaşıyor. Biz ise üst sıralardan kopmamak istiyoruz. Bu nedenle de maçı kazanmak için çaba harcayacağız'

Süper Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit Basketbol Kulübü'nün başkanı Özkan Kılıç, hafta sonunda Best Balıkesir ile yapacakları maça ilişkin "Rakibimiz Best Balıkesir, kümede kalma mücadelesinde zor günler yaşıyor. Biz ise üst sıralardan kopmamak istiyoruz. Bu nedenle de maçı kazanmak için çaba harcayacağız." dedi.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda teknik heyet ve basketbolcularla basın toplantısı düzenleyen Kılıç, yarın Best Balıkesir ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Best Balıkesir'in ligde kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası mutluluğunu Bandırmalı basketbolseverlerle bu maçta paylaşacağız. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de oynanan Balıkesirspor-Bandırmaspor maçında yaşanan olayların bizim maçımızda gerçekleşmemesi için önlemleri aldık. Rakibimiz Best Balıkesir, kümede kalma mücadelesinde zor günler yaşıyor. Biz ise üst sıralardan kopmamak istiyoruz. Bu nedenle de maçı kazanmak için çaba harcayacağız."

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski de Bandırma'ya Türkiye Kupası'nı getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Bu başarının sırrı, takım olmamızda yatıyor." diyen Filipovski, "Bu başarıda tüm Banvit ailesinin payı var. Tabii ki seyircimizin de bu başarıda çok önemli bir yeri bulunuyor. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi, lig ve Avrupa kupalarında da yeni başarılar elde etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



