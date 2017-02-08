SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
08.02.2017 09:37:53

Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz

Portekizli müsteşar Celeste Mota, ülkesinin Türkiye için Avrupa'ya anahtar konumunda olduğunu belirterek iş adamlarına çağrı yaptı.

AB ile vize muafiyeti ve gümrük birliği konuları uzun bir süredir tartışılırken Portekiz'den ilginç bir çağrı geldi. Portekiz Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota, Türkiyeli yatırımcıları Portekiz'e yatırıma çağırdı.

Celeste Mota, iki ülkenin ticaret hacimlerindeki hareketin artmasına rağmen istenilen düzeyde henüz gelemediğine işaret ederek, Portekiz'in 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Mota, Portekiz'in, Türkiye için Avrupa pazarına giriş kapısı olduğunu ifade etti. Ayrıca 250 milyon kişiden fazla Portekizce konuşulan pazar için de aynı durum söz konusu.

YABAN YATIRIMCIYA OTURMA İZNİ

Ülkesinin yabancı girişimcilere sağladıkları çalışma ve oturma izinleriyle yatırıma elverişli bir ülke olduklarını aktaran Mota, iki ülkenin ekonomik ve yaşam koşullarının benzediğini dile getirerek, "Türk iş adamlarının yatırım yapılabileceği birçok sektör var.'' dedi.

Mota, emlak, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği yapılabileceğini belirterek, ''Bütün Türk iş adamlarını Portekiz'e davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler
Yeni çipli kimlik kartı için geceden sıraya girdiler
Yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvuruların başlamasıyla nüfus müdürlükleri önünde yoğunluk yaşandı.
08.02.2017 09:51:35
5 il için çığ uyarısı
5 il için çığ uyarısı
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor.
08.02.2017 09:50:59
Konya merkezli FETÖ operasyonu
Konya merkezli FETÖ operasyonu
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 44'e yükseldi.
08.02.2017 09:43:51
Beşiktaş'tan van Persie'ye dava
Beşiktaş'tan van Persie'ye dava
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızını Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında mahkemeye veriyor.
08.02.2017 09:41:48
Bodrum'da sahte evrak operasyonu
Bodrum'da sahte evrak operasyonu
Bodrum’da başlatılan sahtecilik operasyonunda 1’i kadın psikolog 5 kişi yakalandı.
08.02.2017 09:32:58
Adil Kullanım Kotası'nda müjdeli haber
Adil Kullanım Kotası'nda müjdeli haber
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak' dedi.
08.02.2017 09:31:24
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,7420 liradan, euro ise 3,9970 liradan güne başladı.
08.02.2017 09:21:25
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları