08.02.2017 09:37:53

Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz

Portekizli müsteşar Celeste Mota, ülkesinin Türkiye için Avrupa'ya anahtar konumunda olduğunu belirterek iş adamlarına çağrı yaptı.

AB ile vize muafiyeti ve gümrük birliği konuları uzun bir süredir tartışılırken Portekiz'den ilginç bir çağrı geldi. Portekiz Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota, Türkiyeli yatırımcıları Portekiz'e yatırıma çağırdı.

Celeste Mota, iki ülkenin ticaret hacimlerindeki hareketin artmasına rağmen istenilen düzeyde henüz gelemediğine işaret ederek, Portekiz'in 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Mota, Portekiz'in, Türkiye için Avrupa pazarına giriş kapısı olduğunu ifade etti. Ayrıca 250 milyon kişiden fazla Portekizce konuşulan pazar için de aynı durum söz konusu.

YABAN YATIRIMCIYA OTURMA İZNİ

Ülkesinin yabancı girişimcilere sağladıkları çalışma ve oturma izinleriyle yatırıma elverişli bir ülke olduklarını aktaran Mota, iki ülkenin ekonomik ve yaşam koşullarının benzediğini dile getirerek, "Türk iş adamlarının yatırım yapılabileceği birçok sektör var.'' dedi.

Mota, emlak, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği yapılabileceğini belirterek, ''Bütün Türk iş adamlarını Portekiz'e davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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