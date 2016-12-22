22.12.2016 19:31:56

Portatif merdivenden böyle düştü

Yanlış yere kurduğu merdivenden böyle düştü. Apartmanda tamirat yapan işçi, portatif merdiveni yanlış yere kurunca kaza da kaçınılmaz oldu

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Yanlış yere kurduğu merdivenden böyle düştü.Apartmanda tamirat yapan işçi, portatif merdiveni yanlış yere kurunca kaza da kaçınılmaz oldu. Avizeyi tavana takmak için merdivene çıkan işçi, elinden kaydırdığı avizeyi yere düşürdü. Bir anda dengesini kaybeden adamsa apartman merdivenin üzerindeki portatif merdivenin kaymasıyla talihsiz bir kaza geçirdi. Feci şekilde düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.