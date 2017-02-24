24.02.2017 10:31:54

Porsuk Çayı'na düşen yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen yaşlı bir adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen yaşlı bir adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Olay, Aydın Arat Parkı yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Sarhoş olduğu iddia edilen K.K. (62) isimli şahıs, dengesini kaybederek çaya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı sudan çıkartmayı başardı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, K.K., Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaşlı adam tedavi altına alındı.