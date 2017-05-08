08.05.2017 21:45:26

Poroşenko, Merkel ile Ukrayna krizini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna krizini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, her iki lider telefon görüşmesinde Minsk Anlaşması'nın güvenlik ile ilgili kısımlarının yerine getirilmesindeki önceliklere vurgu yaparak, Donbas'taki durumu ele aldı.

Poroşenko, ülkenin işgal altındaki topraklarında 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenecek askeri geçit töreninde ağır silahların sergilenmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Her iki lider esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Merkel ayrıca, 2 Mayıs'ta Rusya ile yapılan görüşme hakkında Poroşenko'yu bilgilendirdi.

Poroşenko ve Merkel, Fransa'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla Ukrayna krizi ile ilgili Normandiya Formatı'nda görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirtti.