04.02.2017 20:00:08

Poroşenko: Karadeniz'deki güvenlik Ukrayna ve Türkiye'ye bağlı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Karadeniz'de barışın sağlanmasının Ukrayna ve Türkiye'nin 'ortak ve hayati öneme sahip görevi' olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Poroşenko, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği kutlama mektubunda, "Türkiye, Rusya'nın Kırım'ı 'işgalini' ve Ukrayna egemenliğindeki topraklarının bir kısmını 'ilhakını' kınayarak, temel uluslararası hukuk ilkelerine olan bağlılığını ve Ukrayna'yla dayanışmasını uygulamada ispatladı. Bu bağlamda, Karadeniz bölgesinde barışın sağlanması, Ukrayna ve Türkiye'nin ortak ve hayati öneme sahip görevi" dedi.

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