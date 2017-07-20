20.07.2017 08:01:19

Pompalı tüfekle ölüm saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkarıldığı iş yerine gelerek eski patronu ile tartıştığı iddia edilen şahsın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Numune Mahallesi 187. Sokak'ta bir fırında meydana geldi. Daha önce çalıştığı fırına alacağı bulunduğu iddiasıyla gelen Emre G. (20), pompalı tüfekle eski işyerinde rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mehmet Yorgun (39), Hakan Köşker (37) ve Sinan K. çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Fırında çalışan yaralı işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Yorgun sevk edildiği özel bir hastanede, Hakan Köşker ise Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan Sinan K.'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırgan Emre G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Mahalle sakinleri, silah sesleri duyduklarını ve çok korktuklarını belirtiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.