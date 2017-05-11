11.05.2017 19:35:27

POMEM polis alımı sonuçları açıklandı!

Uzun zamandır açıklanması için takip edilen 10 bin polis alımı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 10 bin özel harekat polisi alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere, 10 bin erkek öğrenci adayı için 285 bin kişinin başvurduğu 19. Dönem POMEM Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığı'nın http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların, eğitimin başlayacağı 1 Haziran 2017 saat 17.00'ye kadar, belirlenen POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 19. Dönem POMEM Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda 10.000 erkek aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanmıştır.

Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur."