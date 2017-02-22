22.02.2017 17:45:17

POMEM öğrencileri 15 Temmuz'u resmetti

15 Temmuz darbe gecesi yaşanan olaylar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri tarafından resmedildi.

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15 Temmuz darbe gecesi yaşanan olaylar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri tarafından resmedildi.Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen resim sergisi açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda POMEM öğrencisi katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından seslendirilen müzik dinletisi katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı. Müzik dinletisinin ardından 37 resmin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi ve programa katılanlar, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen resim sergisini gezdi. Serginin ardından öğrencilere başarı belgesi ve plaketi verildi.15 Temmuz'un anlatıldığı ve 37 resmin yer aldığı serginin açılış konuşmasını POMEM 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Kütükoğlu gerçekleştirdi. 15 Temmuz'da Türk polisinin sergilediği özverili mücadeleye değinen Kütükoğlu, "Bizler üzerimizde taşıdığımız bu üniformanın ağırlığının farkında olan bireyler olarak Türk Devletini ve Türk milletini yıkmak ve parçalamak isteyen hainlerin karşısında duvar öreceğiz. Bu hainlere Türk polisi olarak fırsat vermedik, vermeyeceğiz" dedi.Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise "Polis, asker üniforması ile belinde silah taşıyan insanların yüzünde sert bir duruşu vardır. Ama güzel sanatlarla musikilerle uğraşan insanlar bu sert duruşu yumuşatırlar. Meslek hayatınızda yaşadığınız sıkıntılara, sorunlara bunlarla baş edeceksiniz. Kimisi bağlama çalacak kimisi kanun çalacak. Kimisi şiir okuyacak kimisi de şarkı söyleyecek. İşte bunlarla biz sertliklerimizi tamir edeceğiz ve onaracağız" şeklinde konuştu.Dicle Üniversitesi Resim Öğretmenliği mezunu olan ve resim sergisinde 17 çalışmasına yer verilen POMEM öğrencisi Menekşe Birel ise "Sayın müdürümüzün bize sağladığı imkanlarla resim sergisi açtık. Bu resmim en büyük çalışmalarımdan biri ve yağlı boya tablo üzerine yapıldı. Tablomda 15 Temmuz'dan bir görüntüyü resmettim. Hem üzücü hem de gurur verici. Türk vatandaşları olarak tarihimizden gelme hatalarımızdan ders alan bir toplumuz. İnşallah böyle bir şey bir daha olmayacaktır. Vatanımızı milletimizi ne kadar sevdiğimizi 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdik" ifadelerine yer verdi.POMEM öğrencisi Eray Keleş ise "18. Dönem POMEM öğrencisi olarak sayın müdürümüzün bize verdiği fırsatlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tablomda asker ve polis özel harekatın şehit cenazesinde birbirine sarılmasını resmettim. Onların dayanışmasını ifade etmek istedim. Bu sergide toplam 37 tane tablomuz var. 10 tanesini ben yaptım" dedi.