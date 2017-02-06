06.02.2017 23:30:07

Polonya öksüz Suriyeliler'i almayı reddetti

Polonya hükümeti, bir belediye başkanının ülkeye 10 Suriyeli öksüzün alınması talebini 'terör tehdidi' gerekçesiyle reddetti.

Polonya'da faaliyet gösteren 'Tok FM' adlı radyo, Polonya'daki muhafazakar hükümetin ülkeye 10 Suriyeli öksüzün (hem annesi hem de babasını yitiren) alınmasını reddettiğini duyurdu.

Halep kentinden olan çocukların ülkeye alınmasını isteyen Sopot kenti belediye başkanı Jacek Karnowski ile röportaj yapan radyoda İçişleri Bakanlığı'nın reddin gerekçesini açıkladığı mektubu okundu.

Bakanlık öksüz çocukların ükeye getirilmesinin 'lojistik açıdan zor olması', kimliklerinin tam olarak belirlenmemesi ve ülkedeki terör tehdidi nedeniyle talebi reddettiğini belirtti.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik olan Polonya'daki muhafazakar hükümet Müslüman göçmenlerin ülkeye alınmasına karşı olmasıyla biliniyor.

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