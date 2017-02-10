11.02.2017 00:01:31

Polonya Başbakanı trafik kazası geçirdi

Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun bulunduğu araca başka bir araç çarptı.

Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun trafik kazası geçirdiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Oswiecim kentindeki yaptığı yolculuk sırasında konvoy içinde bulunan Szydlo'nun arabasına ara sokaktan gelen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu Başbakanın aracı yoldan çıktı.

Polis sözcüsü Sebastian Glen, Szydlo'nun aracına çarpan otomobili 20 yaşında bir gencin kullandığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Rafal Bochenek, hastaneye kaldırılan Szydlo'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kazada konvoyda bulunan bazı kişilerin hafif yaralandığı bildirildi.

Başbakan Szydlo'nun kasım ayında İsrail'de yaptığı ziyarette içinde bulunduğu konvoy trafik kazası geçirmiş, olayda 2 Polonyalı yetkili hafif yaralanmıştı. Beata Szydlo kazadan yara almadan kurtulmuştu.

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