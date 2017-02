23.02.2017 10:30:36

Polisten öğrencilere anlamlı destek

Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 500 adet kitap hediye etti.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün 'Daha Güvenli Yarınlara' adlı projesi kapsamında aldığı 500 adet kitap ile Anadolu İmam Hatip Lisesinin yürüttüğü 'Her Öğrenciye Bir kitap' kampanyasına destek verdi. Adıyaman İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tören ile kitaplar öğrencilere teslim edildi. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper beraberinde müdür yardımcıları, şube müdürleri ile birlikte kitapları öğrencilere dağıttı.Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci ve okul idaresiyle birlikte kitap dağıtımı yapan Emniyet Müdürü Metin Alper daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Okulun konferans salonunda öğrencilere seslenen Emniyet Müdürü Metin Alper, "Sizlere bu kitapları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah sizlerde en iyi şekilde istifade edersiniz. Bizim zamanımızda kitaba oluşmak biraz daha zordu. O yüzden bir kitabı birkaç defa okurduk. Şimdi sizler şanslısınız. Bizler vatanımızı, milletimizi ve dinimizi koruyacağız hem de daha da yücelteceğiz. Ülkemizin gelişmesi büyümesi için, kendi kişisel gelişimimizi sağlamamız gerekmektedir. Her gün daha ileriye, daha güzel günlere gitmenin gayretindeyiz. Hainlerle yıllarca bu ülkemiz uğraştı. Gözümüzü açtığımızdan beri PKK terör örgütü ile uğraşıyoruz. Daha sonra terör örgütlerinin sayıları arttı. Her zaman olduğu gibi bu terör örgütleri hep sert kayaya çarptı. Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya muvaffak olamayacaklar" dedi.Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci, Emniyet Müdürü Metin Alper ve ekibine teşekkür ederek, "Biz artık uyuyabiliriz. Bu gençler inşallah yarınımızı uyandıracak gençler olacak. Kitaba verdiğiniz önemden ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.Daha sonra Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci, Emniyet Müdürü Metin Alper'e teşekkür plaketi verdi.