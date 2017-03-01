01.03.2017 11:50:55

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı gencin vurulma anı görüntüleri ortayı çıktı

Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışırken polis kurşunuyla ölen lise öğrencisinin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışırken polis kurşunuyla ölen lise öğrencisinin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Esenyurt'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara, 16 Şubat günü hırsızlık şüphesiyle arkadaşı ile birlikte gözaltına alınmış, kaçmaya çalışan Topkara polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Lise öğrencisi gencin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kelepçeli iki genç polisten kaçmaya çalışıyor. Bir süre sonra durarak teslim olan iki gencin arkasından yetişen polis memuru H.D.S., elindeki silahın kabzası ile Topkara'nın ensesine vurmak istiyor. Bir anda ateş alan silahtan çıkan mermi, Topkara'nın başına isabet ediyor.