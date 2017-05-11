11.05.2017 17:52:57

Polisten kaçarken kaza yaptılar

Konya'nın Kulu ilçesinde arama noktasından kaçan ve önce tabelaya sonra ağaca çarparak duran otomobilden esrar çıktı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde arama noktasından kaçan ve önce tabelaya sonra ağaca çarparak duran otomobilden esrar çıktı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kulu Makas mevkisi ile ilçe merkezi arasında takibe aldıkları 70 ET 565 plakalı otomobili durdurmak için yolu kapattı. Ancak yol kapalı olmasına rağmen araçların kenarından hızını kesmeden kaçmaya çalışan otomobil, önce yol kenarında bulunan bir apartmanın önündeki iş yeri levhasına, sonra da ağaca çarparak durdu. Araçtan inerek kaçmak isteyen sürücü İ.E. (25) ile yanında bulunan Y.Ö. (25) polis ekipleri tarafından yakalandı. İki şüpheli de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede ise yaklaşık 450 gram esrar ele geçirildi.Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.