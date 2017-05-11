11.05.2017 22:10:11
Brezilya'da polis ehliyetsiz bir motosikletliyi yakalamak için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sırasında aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarparak devrildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
Polisten kaçarken ağaca çarptı
Polisten kaçarken ağaca çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdıPolisten kaçarken ağaca çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Brezilya'da polis ehliyetsiz bir motosikletliyi yakalamak için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sırasında aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarparak devrildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletli hastaneye kaldırıldı.