11.05.2017 22:10:11

Polisten kaçarken ağaca çarptı

Polisten kaçarken ağaca çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdı

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Polisten kaçarken ağaca çarptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.Brezilya'da polis ehliyetsiz bir motosikletliyi yakalamak için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sırasında aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarparak devrildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletli hastaneye kaldırıldı.