31.01.2017 13:42:51

Polisten kaçan şüpheliler yayayı ezerek öldürdü

Ankara'da araçlarında narkotik madde bulundurduğu değerlendirilen şüphelilerin polisten kaçarken çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Ankara'da araçlarında narkotik madde bulundurduğu değerlendirilen şüphelilerin polisten kaçarken çarptığı yaya hayatını kaybetti.Olay, saat 11.00 sıralarında Mamak ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis içerisinde narkotik madde olduğu değerlendirilen 06 AC 9788 plakalı aracı takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler Şeyh Şamil Caddesine doğru kaçmaya başladı. Caddeye hızla giren şüpheliler yoldan geçen Serdar Ö. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan kayalıklara savrulan Serdar Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, aracın içerisinde bulunan 2 şüpheli, daha fazla kaçamadan polis tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, şüpheli araçta yaptığı aramalar neticesinde, araç içerisinde eroin ve esrar ele geçirildi. Aracı kullanan şahsın uyuşturucu bağımlısı bir kadın olduğu öğrenildi.Yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.(Abdullah Sarıca/İHA)