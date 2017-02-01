01.02.2017 13:32:48

Polisler şüpheli çantaya canlarını hiçe sayarak müdahale etti

Bilecik'te polis memurları, bir simitçi tezgahındaki şüpheli çantaya canlarını adeta hiçe sayarak müdahale etti.

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Bilecik'te polis memurları, bir simitçi tezgahındaki şüpheli çantaya canlarını adeta hiçe sayarak müdahale etti.Teyfikbey Caddesi üzerinde Şehitler Parkı'nın önünde bir simit tezgahının içinde şüpheli çanta olduğu ihbarı alan polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerindeki üç polis canlarını adeta hiçe sayarak şüpheli çantaya müdahale etti. Güvenlik şeridini kaldırarak şüpheli çantanın bulunduğu yere giden polislerden ikisi, basın mensuplarının görüntü almaması için simit tezgahını kapattı. Bir sivil polis eline geçirdiği plastik eldivenle şüpheli çantayı açarak içinden çıkanları yere attı ve ardından kendisini güvenlik şeridinin arkasından görüntüleyen İHA muhabirine tepki gösterdi. Şüpheli çantanın içinden ise giysi çıktı.Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.