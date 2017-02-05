06.02.2017 08:57:57

Polisler Kızılay'a kan bağışladı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Kızılay'ın başlattığı kan bağışında bulunarak bir kez daha örnek bir davranışa imza attılar. Ülkenin huzur ve güvenini sağlamak kadar toplum yararına olan kampanyalara destek vererek önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyleyen güvenlik güçleri, vatandaşları da kan bağışına davet etti.

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Kızılay'ın başlattığı kan bağışında bulunarak bir kez daha örnek bir davranışa imza attılar. Ülkenin huzur ve güvenini sağlamak kadar toplum yararına olan kampanyalara destek vererek önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyleyen güvenlik güçleri, vatandaşları da kan bağışına davet etti.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına katılarak örnek bir davranışa imza attı. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen vatandaşın ihtiyacı olan kan bağışına hiç tereddütsüz katıldıklarını söyleyen polis memurları, adeta birbirleriyle yarıştı. Sabah erken saatlerde başlayan kan bağışına görevlerini ihmal etmeden destek veren polisler "Türk polisi olarak her zaman vatandaşın yanındayız. Hem kanımızla hem canımızla. Halkın huzurnu sağlamak için buradayız" dedi.Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Kızılay Aydın Kan Bağışı Sorumlusu Dr. Kadir Sarı, özellikle kış aylarında azalan kan bağışları nedeniyle kurum olarak zorlandıklarını belirterek Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne destekleri nedeniyle teşekkür edip şunları söyledi; "Öncelikle tüm emniyet teşkilatına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Biliyorsunuz özellikle kış aylarında bizim kan bağışlarında bir hayli düşmeler yaşanıyor. Ama bunun yanı sıra kan ihtiyacımız hiç bir zaman azalmıyor. O yüzden dolayı sağolsun Nazilli Emniyet Müdürlüğü bu konuda bizim çalışmalarımıza destek vererek kendileri bizi buraya kabul ettiler. Kan bağışını yaparak bize destek olan tüm emniyet personeli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz."